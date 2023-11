Giovedì 23 Novembre 2023, 05:20

Tra una proposta e una protesta è uscita anche la novità: «Ci saranno aree con stalli di sosta dedicati esclusivamente ai residenti del centro storico». E per ogni famiglia la prima auto potrà essere parcheggiata gratis. L’annuncio è arrivato dalla sindaca Chiara Frontini nel corso di un confronto con imprenditori e residenti proprio sul tema del cuore della città, in uno dei locali dentro le mura.

Si è parlato anche di sicurezza ed eventi, nel confronto moderato da Giulio Della Rocca. La notizia ha fatto però capolino sul tema del parcheggi, croce per gli abitanti della zona medievale. «L’impatto sul residente del centro storico - ha detto Frontini - è la possibilità di trovare uno stallo per la propria auto non proprio sotto casa, ma quantomeno in una vicinanza decente, che indicativamente in cinque minuti a piedi consente di avere uno spazio dove poter parcheggiare».

Non ha tardato ad arrivare la prima rimostranza: tra costi delle strisce blu e multe è gara a cosa sia più salato. «Per come la vedo io - ha continuato la sindaca - per un’auto a famiglia non si deve pagare». «Ma si prendono le multe», ha obiettato qualcuno. «C’è chi dice che facciamo troppe e chi sostiene che invece siano troppo poche», è stato il commento di Frontini. «Poi ti fanno la foto e ti mettono sui social, qui prendiamo due multe a settimana», è ciò che succede spesso.

A questo punto la sindaca ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. «Vogliamo fare zone dove possono parcheggiare solo i residenti. Abbiamo fatto una delibera di indirizzo per il Pums - ha spiegato - il famoso piano urbano della mobilità sostenibile: entro dicembre daremo l’incarico ed entro la primavera 2024 ci saranno i risultati». Prevede che «i residenti abbiaono aree di sosta dedicate, dove possono parcheggiare solo loro. La prima auto è gratis, se poi ti vuoi portare dentro quattro macchine paghi». Infine, qualche dritta sul Sacrario, dopo la proteste perché «con tanti mezzi paghiamo mille euro l’anno e purtroppo non si può lavorare sotto casa». «Faccio uno spottone su quel parcheggio: c’è abbonamento a 45 euro per 150 ore - ha concluso la sindaca - sono 30 centesimi l’ora». La chiusura con chi ha una visione diversa: «A Torino si paga 1 euro e 70 l’ora, va aumentato». Amen.