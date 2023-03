Celleno, incendio in un appartamento: tanta paura ma nessun ferito

Un incendio ha interessato un appartamento di due piani in via Roma a Celleno. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che si sono sviluppate nella zona giorno e messo in sicurezza una bombola di gas. L'appartemento è stato dichiarato inagibile. Tanta la paura. Era presente in casa una sola persona che si è allontanata prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito