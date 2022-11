Domenica 20 Novembre 2022, 06:35

In classe per la sfida ambientale. L’Arma, lunedì 21 novembre, nella giornata dedica alla celebrazioni della patrona dei carabinieri “Maria Virgo Fidelis, entrerà nelle scuole del Viterbese. «La giornata - spiega l’Arma - si pone quale prima tappa di uno strutturato percorso di collaborazione con gli istituti scolastici della provincia per affrontare e suggerire ai giovani e giovanissimi momenti di riflessione e di apprendimento su delicati e attuali temi con l’intento di fornire loro strumenti adeguati a creare e consolidare relazioni equilibrate e soddisfacenti, sia con se stessi che con gli altri, nell’ambito familiare e nei diversi gruppi in cui si svolge la loro vita sociale».

Tanti gli argomenti che verranno trattato dai carabinieri: dalla sicurezza stradale alla violenza di genere e a tutte le forme patologiche di intolleranza, dai comportamenti devianti connessi con l’uso di stupefacenti e l’abuso di alcool, fino a considerare l’impegno istituzionale nella difesa dei diritti umani nei contesti internazionali e senza dimenticare un’ampia panoramica sulle specialità dell’Arma nella prospettiva di un futuro arruolamento. «Si punta a sviluppare nei ragazzi - sottolineano i carabinieri - a visione di un contesto in cui la valorizzazione della propria individualità sia funzionale a garantire un futuro vivibile alle generazioni che verranno dopo di noi, a partire da un ecosistema ricco e sano, così iscrivendo, tra i principi fondamentali che devono regolare la nostra convivenza, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, cioè la via della sostenibilità nell’interesse delle future generazioni».

In questo ambito, nell’ultimo mese, i carabinieri forestali della provincia sono già intervenuti in 13 istituti scolastici per incontrare studenti e insegnanti. In questo contesto, per la giornata del 21 novembre – “Giornata Nazionale degli Alberi”, assieme alle celebrazioni previste per la Virgo Fidelis, saranno promosse una serie di iniziative di comunicazione ambientale con l'obiettivo di stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione della biodiversità. A partire dalle 9 del mattino, verrà anche installato un’area di comunicazione ambientale in piazza dei Caduti a Viterbo, dove i militari dell’Arma forniranno ai giovani studenti di alcune scuole del centro storico informazioni sull’attività svolta dalla specialità Forestale nell’ambito della conservazione e tutela degli ecosistemi terrestri e delle zone umide.