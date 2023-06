Capranica, Calcio Romaria, tre under 16 campioni con la Roma Campione d'Italia

Tre scudetti nella Tuscia in un giorno. E' stata una giornata ricca di soddisfazioni anche da record per il calcio giovanile viterbese quella di martedì.

Nella Roma under 16 che si è cucita il tricolore sulla maglia per aver vinto contro la Fiorentina per 3-2 a San Benedetto del Tronto la finale nazionali di categoria, ha spiccato la presenza di tre calciatori cresciuti nella scuola calcio della Romaria di Capranica, società fondata da Lorella Martin nel 2009 e che si sono arricchiti calcisticamente a Trigoria nelle giovanili della Roma.

Il tecnico giallorosso Gianluca Falsini si è schierato nella formazione iniziale contro i viola il difensore Cristian Cama ( foto a sinistra)che è anche titolare nella nazionale Under 16 di Zoratto di Capranica e l'attaccante Edoardo Morucci di Oriolo Romano ( foto a destra).

Non è entrato in campo, ma fa parte del gruppo dei giovani lupacchiotti anche il portiere Giole Baldi, fratello minore di quel Gabriele Baldi che gioca sempre nella Roma e vanta anche due convocazioni da parte del tecnico Josè Mourinho una delle quali per la finale di Uefa Europa League a Budapest.

Lui ha vinto anche la Coppa Italia Primavera. Anche questi ultimi due sono di Capranica. Città quest'ultima che si conferma pozzo inesauribile di campioni.

Ma non finiscono qui le soddisfazioni per la Romaria e il calcio viterbese. Andrea Ceccarelli centrocampista di Sutri, che ha dato i primi calci al pallone sempre con la Romaria, ha vinto quest'anno lo scudetto nell'Under 17 nazionale e nella precedente stagione con l'under 16.

«Ringraziamo tutti i tecnici che hanno contribuito alla crescita di questi ragazzi - dice il presidente Lorella Martin - siamo orgogliosi di aver portato oltre a questi cinque giocatori nel professionismo anche altri ragazzi di varia età provenienti dai paesi limitrofi. Il nostro obiettivo è quello di formare i giocatori e dare loro la possibilità di emergere. Ringraziamo i genitori che ci affidano i propri figli».

Il quartier generale della Romaria è al campo Manlio Morera. Dal 1 luglio partono gli open day.