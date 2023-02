Lunedì 6 Febbraio 2023, 04:15

Anche l’ex sindaco, Giovanni Arena, vittima delle buche che abbondano nelle strade del capoluogo. E anche lui si è aggiunto ai tanti che protestano, sui social, per questo problema, ma lo ha fatto a modo suo, postando la foto di un tramonto.

«Bellissimo tramonto scendendo viale Trieste, purtroppo, poco prima a causa di una buca ho spaccato la ruota dell’auto ed ho montato il ruotino di scorta. Ritornando il cattivo umore è però sparito mentre ammiravo questo spettacolo della natura».

Tanti i commenti: chi contro l’attuale giunta, chi per ricordare che il problema esisteva anche durante la sua. «Pensi quante persone hanno spaccato le ruote, a causa di cattive amministrazioni, ma ora anche lei si può rendere conto». «Ma come è possibile. La sindaca non ha sistemato tutte le buche?» scrive un altro. «Aspetta e spera» ribatte Arena. E a un amico che gli dice: «Fa causa al Comune» l’ex sindaco risponde: «Ci provo»