Bomba, evacuazione il 7 maggio per mezza Viterbo: interessate 30mila persone

La data ufficiale è stata decisa: l'evacuazione di mezza città sarà il prossimo 7 maggio. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa dal prefetto Gennaro Capo e dalla sindaca Chiara Frontini.

Il raggio di sicurezza per l'ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi è di 1,8 chilometri e comprende la maggior parte dei quartieri della città - ad esclusione del Riello, di Bagnaia, delle frazioni più esterne e dell'ospedale di Belcolle.

Complessivamente, l'evacuazione riguarderà quasi la metà della popolazione viterbese, ovvero circa 30mila persone.