Giovedì 28 Marzo 2024, 05:20

Una zona rossa estesa per gran parte del capoluogo, con 400 vie interessate e 30mila cittadini evacuati. E ancora scuole e uffici chiusi e interi quartieri isolati e con utenze staccate. E’ questo lo scenario previsto per martedì 7 maggio, il D Day dell’evacuazione generale e soprattutto il giorno in cui la bomba di via Alcide De Gasperi sarà spostata dal cantiere dove è stata rinvenuta lo scorso 20 marzo.

Come stabilito dal vertice in prefettura di ieri mattina il raggio della zona rossa sarà di un chilometro e 800 metri. Ad annunciarlo il prefetto Gennaro Capo e la sindaca Chiara Frontini, con il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti e il consigliere comunale Giancarlo Martinengo. «Abbiamo scelto una data – ha spiegato il prefetto Capo – che rispecchia la volontà di non creare disagio alle strutture ricettive e ai tanti impegni che ci sono in calendario. Dalle festività agli appuntamenti elettorali. La bonifica della bomba avverrà in un’unica giornata». Durante il vertice sono state stabilite anche le modalità dello sgombero. I quartieri totalmente evacuati saranno Paradiso, Cappuccini, Murialdo, Ellera, Pilastro e Palazzina ma anche tutto il centro storico e la frazione della Quercia. Sarà sgomberata quasi totalmente Santa Barbara (fino alla Capretta), una parte di Santa Maria in Gradi e Mazzetta, Villanova nella zona più vicina al centro storico. Per quanto riguarda le vie saranno evacuate parte di via del Paradiso, viale Trieste e via Garbini fino all’intersezione con via Villanova.

«Nelle prossime ore - ha spiegato la sindaca Chiara Frontini - distribuiremo un questionario per mappare tutte le situazioni di fragilità, in modo da poter intervenire e organizzare al meglio l’evacuazione. Il questionario sarà fondamentale per raggiungere tutti soprattutto i più fragili» Il questionario sarà disponibile nelle piattaforme online del Comune, mentre la versione cartacea sarà distribuita in appositi punti di raccolta. «Il messaggio che vogliamo mandare – ha sottolineato il consigliere Martinengo – è che nessuno sarà lasciato solo. Per questo chiunque sia a conoscenza di situazioni di fragilità ci contatti».

Il 7 maggio tutte le scuole, ossia di ogni ordine e grado della città, resteranno chiuse indipendentemente dalla zona rossa.

Nei prossimi giorni sarà predisposto anche un vademecum informativo per la popolazione presente nella zona interessata con indicazioni utili per l’evacuazione. I cittadini potranno altresì rivolgersi a un servizio con numero dedicato che verrà comunicato non appena attivo.

«La situazione è sotto controllo e la bomba è nelle mani degli artificieri - ha detto ancora la sindaca -, fino al 7 maggio non ci sarà nessun cambiamento. Non ci saranno modifiche per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta e ritiro rifiuti, verrà solo sospeso lo spazzamento stradale in alcune vie». Fino al giorno della bonifica permangono le misure già adottate con apposite ordinanze, ovvero quelle che limitano la circolazione dei mezzi pesanti nelle vie del perimetro di sicurezza e le attività potenzialmente produttive di vibrazioni al suolo e al sottosuolo.