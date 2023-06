Venerdì 30 Giugno 2023, 05:20

Riflettori accessi su Bomarzo, in procinto di festeggiare con tanti appuntamenti, spalmati su oltre due mesi, il cinquecentenario della nascita di Pierfrancesco Orsini, detto Vicino (Roma, 4 luglio 1523 – Bomarzo, 28 gennaio 1585), signore di Bomarzo, al quale si deve il Sacro Bosco, uno dei capolavori dell’arte manierista.

Il fitto calendario prevede, da un lato la sezione “Vicino Orsini, 50 anni” che ruota intorno all’omonimo Palazzo e al centro storico del borgo; dall’altra, il Festival “In Arte nel Sacro Bosco” con aperture straordinarie, incontri e installazioni, a cura dello storico dell’arte Antonio Rocca. Di spicco la collaborazione con i maggiori giardini d’arte contemporanea dell’Italia centrale: il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle (Capalbio, Grosseto), Hic terminus haeret di Daniel Spoerri (Seggiano, Grosseto), la Scarzuola di Tomaso Buzzi (Montegabbione, Terni) e il Giardino delle Meraviglie di Paolo Portoghesi (Calcata, Viterbo).

Qualche appuntamento di rilievo. 1 luglio, palazzo Orsini presentazione del libro “Vicino Orsini: poeta, committente e uomo d’armi”, a cura di Andrea Alessi e Paolo Procaccioli; il 4 luglio rievocazioni storiche a partire dalle 18 e a mezzanotte spettacolo pirotecnico; nel corso della serata conio della “moneta viciniana” e presentazione della torta “Vicino Orsini 500”.

Ancora il 1 luglio, nel Sacro Bosco, Corrado Augias racconta la poliedrica personalità di Vicino, mentre il 4 luglio il racconto della gesta dell’Orsini e della sua straordinaria creazione è curato da Silvia Ronchey e Claudio Strinati. Da citare anche presenze cinematografiche proposte da Tuscia Film Festa: il 5 agosto, alle ore 19, l’attore Stefano Fresi accompagnerà il pubblico in una passeggiata-racconto nell’area del Sacro Bosco, tra le sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri.; alle ore 21, proiezione speciale di “Bones and all” di Luca Guadagnino, ospite della serata nell’arena allestita nella zona del Tempio.