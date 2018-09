Blera, denunciato un uomo per aggressione alla compagna

di Ugo Baldi

A Blera è stato denunciato un cittadino italiano di 40 anni che ha aggredito verbalmente e fisicamente la propria compagna davanti alla figlia minore. E' stato uno degli interventi eseguiti nell'ultimo week-end dai carabinieri della provincia di Viterbo. A Cellere è stato denunciato un cittadino italiano di 28 anni per guida in evidente stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente; a Montalto di Castro è stato denunciato un cittadino italiano di 20 anni, anche lui in stato di ebbrezza, alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa. A Oriolo Romano è stato denunciato un cittadino rumeno di 32 anni perché presentava ai carabinieri un documento di riconoscimento romeno falso.

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA