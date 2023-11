Benemerenze Lnd, premiata la Flaminia per i cento anni del calcio a Civita Castellana

Benemerenze LND: premiati dirigenti e società per la passione, l’impegno e il senso di responsabilità Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il numero uno del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Vito Tisci insieme al Presidente FIGC Gabriele Gravina hanno consegnato i prestigiosi riconoscimenti a 209 dirigenti e 60 società. Si è svolta a Roma la cerimonia di consegna delle benemerenze per tutte quelle società e dirigenti, vero e proprio patrimonio del calcio italiano, che quotidianamente compiono un lavoro fondamentale di avvicinamento e formazione dei giovani al calcio.

La Federazione, la Lega Nazionale Dilettanti e il settore per l’Attività Giovanile Scolastica FIGC con i rispettivi Presidenti Gabriele Gravina, Giancarlo Abete e Vito Tisci si sono ritrovati insieme per omaggiare e raccontare quelle storie bellissime di donne, uomini e sodalizi legati ad un calcio fondato su valori sociali tradizionali ed al contempo moderni come il senso di appartenenza al territorio e alla comunità di riferimento.

Presenti tutte le cariche apicali della FIGC, LND e SGS.

Nel complesso sono state premiate 53 società LND che hanno raggiunto il traguardo rispettivamente dei 100 anni (unica società la Flaminia Civita Castellana), 75 e 50 anni di attività; 51 dirigenti della Federazione che hanno maturato 40 e 20 anni di attività nelle strutture centrali o territoriali; 105 dirigenti di società anch’essi con 40 e 20 anni di attività.