Basket, la Stella Azzurra dalla promozione in B ai banchi del consiglio provinciale: targa dal presidente Romoli

La Pallacanestro Stella Azzurra è stata ricevuta questa mattina in Provincia per festeggiare la promozione in serie B. Presenti in sala consiliare la prima squadra, il coach Umberto Fanciullo e i suoi assistenti Jacopo Vitali e Ugo Cardoni, la società con Giorgio Ricci e Marcello Meroi e i dirigenti Giuseppe Casanova ed Angelo Pizzi.

Il presidente Alessandro Romoli ha consegnato una targa a ricordo della promozione ottenuta, sottolineando che il traguardo raggiunto dai biancostellati, oltre il merito sportivo, rappresenta anche un successo della Città e dell’intera Provincia, frutto di un lavoro di anni e di un impegno serio e costante della prima società cestistica maschile della Tuscia.

Ricci e Meroi, ringraziando il presidente Romoli e tutta l’amministrazione provinciale, hanno voluto ricordare la grande crescita e l’importanza del settore giovanile della Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo, che oltre agli ottimi risultati ottenuti in tutti i campionati giovanili dalle otto squadre iscritte ai campionati federali, ha raggiunto uno storico risultato guadagnandosi l’accesso alle finali nazionali Under 17 Eccellenza tra le sedici squadre più forti d’Italia e che inizieranno lunedì prossimo a Piombino con la gara tra i viterbesi e l’Armani Milano.