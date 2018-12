Babbo Natale con le ali: all'Aviazione dell'esercito scende con la slitta dall'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aeroporto “Fabbri” di Viterbo ha visto oggi la 6° edizione della manifestazione “Babbo Natale con le ali”, che ha riunito le famiglie dei militari dell'Aviazione dell'Esercito per le festività natalizie. E per raccogliere fondi per alcune organizzazioni, come la “Sacra Famiglia” e l’associazione “Goji Vip Viterbo”, oltre a finanziare l’adozione a distanza di un bambino tramite l’associazione “SOS Villaggi dei bambini”.Alla presenza del comandante dell’Aves, generale di brigata Paolo Riccò e delle principali autorità locali, la manifestazione “Babbo Natale con le ali” è stata organizzata dal personale dell’Esercito e ha visto la partecipazione di numerose famiglie di militari della zona di Viterbo.Protagonisti i bambini che, increduli nel vedere Babbo Natale scendere da un elicottero a due rotori Ch 47-F con la sua slitta carica di doni, hanno trascorso queste ore con gioia, tra gonfiabili, giochi di animazione, trucca bimbi e per la prima volta quest’anno, con una simulazione di volo grazie al dispositivo “Rolfo” allestito per l’occasione.Poco prima della consegna dei doni ai i bambini presenti, il comandante dell’Aves ha espresso i suoi personali ringraziamenti: «Mi ritengo soddisfatto di una tale affluenza: questa per me e per i Baschi Azzurri rappresenta un modo per essere sempre più vicini ai cittadini. La manifestazione incarna lo spirito di solidarietà verso chi vive situazioni di difficoltà e vuole essere un messaggio di speranza per le giovani generazioni, con l’augurio di continuare a custodire i nostri valori e le nostre tradizioni».Con il brindisi finale delle Autorità e delle famiglie presenti, la manifestazione si è quindi conclusa.La somma di denaro raccolta grazie alla generosità di tutti i partecipanti e al contributo di molteplici esercizi commerciali di Viterbo, sarà devoluta, nei prossimi giorni, alle organizzazioni partner dell’attività.