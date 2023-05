Scuola elicotteristi in trasferimento da Frosinone a Viterbo: torna in discussione una decisione già presa. Ieri il sindaco della città ciociara, Riccardo Mastrangeli, è tornato alla carica. «Personalmente sono preoccupato per l'indotto e per la ricaduta economica devastante sull'area. Cosa si può fare? Per me ci sono margini per una soluzione politica. La decisione del 2020 del ministero della Difesa oggi è fuori luogo e decontestualizzata».