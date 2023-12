Arte, i ragazzi dell'Orioli rendono omaggio alla polizia

Il passato, presente e il futuro della polizia in tre opere realizzate dai ragazzi dell’istituto Orioli. Presentata ieri dal questore Fausto Vinci l’iniziativa realizzata in collaborazione con gli studenti viterbesi. Le tre opere realizzate andranno ad abbellire la sala convegni della Questura.

«Si tratta di due fotografie trasformate in dipinti che ritraggono macchine della polizia attraverso la storia, la terza è il logo della polizia». I lavori sono stati realizzati dalle studentesse Alessandra Ruzzi, Marika Serapica e Arianna Turchetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA