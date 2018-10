Andrea Saraniti è pronto a segnare per la Viterbese. «Sono tornato a casa: vogliamo far sognare i tifosi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo arrivo, quasi al tramonto del mercato, ha scatenato i sogni dei tifosi e certificato le ambizioni della Viterbese. Andrea Saraniti, o Saranitovic come amano chiamarlo i tanti estimatori che ha sulle tribune del Rocchi, è tornato ad indossare la maglia della Viterbese. Dopo la stagione 2014/15, chiusa con 12 reti all’attivo, l’attaccante siciliano è pronto a lanciare con i suoi gol la compagine allenata dal tecnico Giovanni Lopez. La sosta forzata del campionato lo ha aiutato a smaltire un infortunio fastidioso che sta per diventare uno spiacevole ricordo: Saraniti scalpita per scendere in campo.Saraniti, torna a Viterbo dopo l’esperienza di tre anni fa: cosa devono aspettarsi i tifosi della Viterbese?“Devono aspettarsi un Saraniti diverso, più maturo. Tre anni fa ero una testa calda in campo: presi nove giornate di squalifica e con il tempo mi sono reso conto che dovevo cambiare atteggiamento. Ora sono più maturo e pronto per aiutare la Viterbese a vincere”.Tante offerte in estate, ma il richiamo gialloblù alla fine ha avuto la meglio…“Venivo da una promozione in serie B con la maglia del Lecce e tanti club mi hanno messo gli occhi addosso. Prima di andare via alla Puglia ho parlato con mister Liverani: lui a Viterbo ha lasciato un pezzo di cuore e mi ha spinto ad accettare”.Dopo la serie D, ha ritrovato una squadra ambiziosa pronta ad essere protagonista in serie C…“Il presidente Camilli è un vincente; uno che può arrivare fino alla serie A. Qui c’è un progetto ambizioso e mi sento a casa: saremo all’altezza delle attese”.Quanto è difficile allenarsi per tre mesi senza avere l’obiettivo della partita…“Non è una situazione facile, ma società e mister non ci hanno fatto mancare nulla e ci alleniamo ogni giorno al massimo. Per quanto mi riguarda la sosta mi ha permesso di recuperare dell’infortunio e non vedo l’ora di scendere in campo”.Girone A o girone C?“Il presidente porta avanti una battaglia giusta: io sono venuto a Viterbo convinto di misurarmi dentro un nuovo girone, ma se dovessimo giocare nel gruppo meridionale ci faremo trovare pronti”.Tra pochi giorni diventerà padre per la seconda volta…“Un’emozione incredibile: sarà un’altra femmina che farà compagnia ad Aurora. Manca il maschietto: ho detto a mia moglie che se vinco il campionato con la Viterbese proviamo a fare il terzo”.