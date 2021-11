Celebrata anche a Viterbo la Giornata mondiale del diabete

Una passeggiata a Prato Giardino per celebrare la giornata mondiale del diabete. L' Associazione giovani con diabete di Viterbo ha ricordato ieri come l'attività fisica sia una delle forme principali per la prevenzione e la cura del diabete con una camminata a PratoGiardino organizzata in collaborazione con il Centro diabelogico della Asl e l'Associazione Noidiabete.

La passeggiata, che ha visto la presenza di molti partecipanti, si è svolta alla presenza dell'istruttore di nordic Walking Domenico Meschini ed ha costituito un bellissimo momento dedicato a salute, cultura e rispetto dell’ambiente, con l’intento di divulgare una maggior conoscenza della patologia diabetica. Alla manifestazione era presente anche la presidente dell'Associazione Noidiabete Rosaria Vitale, oltre a tutto il team diabetologico della Asl.

"Ringrazio tutti i partecipanti ed in maniera particolare l'istruttore Domenico Meschini - ha detto il presidente dell' Associazione giovani con diabete di Viterbo Bruno Vincenti - stiamo cercando di far capire quanto sia importante l'attività fisica per la prevenzione e la cura del diabete. La partecipazione a questa manifestazione significa che stiamo lavorando nella direzione giusta". Proprio in occasione della Giornata mondiale del diabete, venerdì e sabato sera sono state illuminate le facciate di Palazzo Gentili dove ha sede la Provincia di Viterbo e del Comune di Vejano.