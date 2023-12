Lunedì 18 Dicembre 2023, 10:14

Isola ecologia in stato di abbandono. Quella vicino al cimitero nuovo di San Lazzaro continua a essere usata da gente incivile per smaltire abusivamente rifiuti di ogni tipo. Si viene a creare così una situazione di pericolo per le persone che vi conferiscono nel rispetto delle regole. Nei giorni scorsi è apparsa addirittura una montagna di vetri rotti. “Una vergogna a cielo aperto”.

A denunciare l’ultimo scempio è l’ex consigliere comunale Valter Merli. dopo una recente visita al camposanto: “Si è superati il limite – esclama Merli in una nota - ho fotografato addirittura vetri, molto pericolosi per l’utente che si avvicina per gettare nei cassonetti il materiale idoneo e consentito per la discarica nei vari cassonetti abilitati per rifiuti differenziati come plastica,cartone, organico, metalli. L’amministrazione Frontini aveva detto che cambiava Viterbo, ma ancora di questi episodi nella nostra città ne troviamo a iosa”.



“L’area – spiega Merli - risulta sempre colma di materiale non consentito dalla legge, con scarti di cantiere, vecchi elettrodomestici, vecchi mobili, residui di grandi potature da giardino e addirittura amianto, un materiale pericoloso e cancerogeno per l’organismo e per l’ambiente”. Durante la passata consiliatura, Merli presentò un ordine del giorno insieme al collega Andrea Micci per chiedere di “posizionare una telecamera nell’area del piazzale del nuovo cimitero di San Lazzaro e illuminare lo stesso, completamente al buio, dove si sono registrati anche danneggiamenti alle auto parcheggiate, con furti e vetri infranti”.



Non si tratta solo di un problema per la sicurezza e l’ambiente. L’abbandono dei rifiuti davanti al cimitero è “anche un brutto biglietto da visita per l’Amministrazione corrente e per la nostra città”. A San Lazzaro infatti arrivano “feretri anche da fuori provincia e da altre regioni con parenti al seguito, che notano tutti i giorni tale disastro”. Merli chiede alla sindaca e alla sua maggioranza “di farsi un giretto da quelle parti, per vedere come è mantenuta la zona. Non sarà ora di intervenire?”.



“Durante i consigli comunali della vecchia amministrazione abbiamo sentito dalla sindaca Frontini, allora consigliere di minoranza, tanti sermoni contro il sindaco Arena, chiamandolo ad esercitare come prima autorità sanitaria cittadina poteri e doveri di controllo anche preventivo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ed ora la nuova sindaca che fa? – si domanda l’ex consigliere -. Quella nell’area antistante il nuovo cimitero di San Lazzaro è una discarica a cielo aperto”.



Per stroncare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti presso le isole ecologiche, L’amministrazione Frontini aveva annunciato tra i suoi primi provvedimenti l’entrata in servizio di 11 fototrappole così da individuare e punire gli "zozzoni". Al momento però questi impianti non risultano ancora in funzione.