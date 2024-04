Who's Laila? e gli altri: scopri i Giochi Indie più Originali del Momento: Dai Titoli già Rilasciati a quelli in Arrivo

Se sei alla ricerca di un'esperienza videoludica fuori dagli schemi, i videogiochi indie sono ciò che fa per te. Ti presentiamo tre giochi già disponibili sul mercato e tre in arrivo che si distinguono per le loro meccaniche innovative e coinvolgenti.

Giochi già Disponibili:

1. Who's Laila? di Garage Eden

Pubblicato nel 2022 su Steam e Itch.io, Who's Laila? è un'avventura punta e clicca che farà la gioia degli amanti del genere thriller e del mistero.

Il protagonista, William Clark, si trova al centro di una vicenda intricata legata alla scomparsa di Tanya Kennedy. Ciò che rende questo gioco unico sono le dinamiche delle conversazioni, guidate dalle espressioni facciali del protagonista, e la profondità delle riflessioni sulle emozioni e sull'incomunicabilità umana.

2. Rain World di Videocult

Disponibile su PC, Xbox, PlayStation e Switch, Rain World è un'avventura che mescola elementi di sopravvivenza e platform. Nonostante la sua difficoltà possa scoraggiare alcuni giocatori, è proprio questa caratteristica che conferisce profondità al mondo di gioco, in cui il protagonista, un luma gatto, deve sopravvivere in un ambiente ostile e imprevedibile.

3. A Hand With Many Fingers di Colestia

In questo gioco, ci immergeremo nell'oscuro mondo della CIA, interpretando un giornalista investigativo alle prese con un complotto internazionale. L'elemento interessante qui è la necessità di raccogliere prove e organizzarle su una lavagna virtuale, mentre si è costantemente osservati. Un'esperienza coinvolgente per gli amanti dei thriller di cospirazione.

Giochi in Arrivo:

1. Dark Web Streamer di We Have Always Lived in the Forest

Se ami l'horror e l'adrenalina delle dirette online, questo titolo fa al caso tuo. Sarai un streamer del Dark Web alle prese con minacce spettrali mentre tenti di guadagnare seguaci e sopravvivere alle tenebre del web. Con una rete internet generata proceduralmente, ogni partita sarà un'avventura unica.

2. Milizioner di Tall Boys

In questo surreale simulatore di fuga, dovrai intraprendere una fuga disperata mentre eviti lo sguardo vigile di Milizioner, la guardia carceraria gigante che tutto vede. Con una prospettiva in prima persona e un'enfasi sull'interazione con il mondo circostante, Milizioner promette di offrire un'esperienza unica e coinvolgente.

3. Dystopian Debugger di Garage Iten

Dopo il successo di Who's Laila?, Garage Iten ci propone un puzzle game completamente diverso. In Dystopian Debugger, dovremo riprogrammare robot difettosi utilizzando due linguaggi di programmazione differenti. Un'esperienza unica che metterà alla prova le nostre abilità di risoluzione dei problemi e la nostra creatività.