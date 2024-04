Nuovi personaggi annunciati per Dragon Ball Sparking Zero: ci sono Gohan e Trunks!

Sono state finalmente rivelate le nuove aggiunte al roster di Dragon Ball Sparking Zero, e i fan sono già in fermento per scoprire cosa riserva il prossimo trailer. La rivista V-Jump ha svelato alcuni dettagli entusiasmanti sui nuovi combattenti, e noi siamo qui per condividere tutte le informazioni con voi.

Il tema predominante del materiale mostrato su V-Jump è "Maestro contro Apprendista", suggerendo scontri epici tra mentor e allievo.

Tra i nuovi personaggi che si uniranno alla lotta troviamo Beerus, il potente dio della distruzione dell'universo 7, e il suo affascinante apprendista Whis. Questa coppia dinamica promette battaglie straordinarie e un gameplay avvincente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il leggendario maestro Muten, insieme al ben noto Yamcha, Piccolo e il giovane Gohan, si uniranno alla mischia, portando con sé la loro esperienza e le loro incredibili abilità. Gohan adolescente e Videl dalla saga di Majin Bu saranno anch'essi presenti nel roster, così come una versione molto amata del figlio di Goku, conosciuto per la sua caparbietà e la mancanza di un braccio.

Ma la vera eccitazione arriva con l'annuncio di Gohan del futuro e Trunks con la spada in versione Zeta. Questi due guerrieri provenienti da linee temporali alternative porteranno al gioco una nuova dimensione di sfide e possibilità. Con le loro trasformazioni in Super Saiyan e le tecniche iconiche come il Burning Attack di Trunks, i giocatori avranno a disposizione un arsenale incredibile per affrontare qualsiasi avversario.

Le anticipazioni sulle mosse dei personaggi, come la sfera incandescente di Beerus tratta dal film "La Battaglia degli Dei", fanno presagire uno spettacolo visivo strabiliante durante gli scontri nel gioco. Il team di sviluppo di Spike Chunsoft sembra aver lavorato con grande cura per garantire un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente per i fan di Dragon Ball.

Ora è il momento di dare voce ai fan! Cosa ne pensate dei nuovi membri del roster di Dragon Ball Sparking Zero? Quali personaggi vi aspettate di vedere nel prossimo trailer?