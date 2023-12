Giochi matematici nella biblioteca di Passo Corese, si parte da oggi

RIETI - Giochi matematici da oggi in Biblioteca a Passo Corese. Sarà la Biblioteca Comunale Abate Alano di Fara in Sabina nell’ambito del rientra nel progetto Stem in Biblioteca ad ospitare un torneo natalizio davvero particolare.

Il programma. In Biblioteca da oggi, 21 dicembre dalle ore 16.30 è in programma un torneo di giochi da tavolo matematici. Sarà il primo appuntamento di una lunga serie che si concluderà il 30 maggio 2024. Un prof di matematica davvero ispirato farà divertire, ogni due settimane, con dei giochi avvincenti.

L’attività è rivolta a ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni e per l’incontro di oggi sarà necessario prenotarsi; i giocatori previsti sono 16. Info: biblioteca@comunefarainsabina.rieti.it oppure telefonare allo 0765-485118.