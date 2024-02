Perugia, gratta e vince 100mila euro: a Montebello è "caccia" al fortunato mister x

PERUGIA - Gratta e vince 100mila euro: succede in tabaccheria a Montebello. Nel quartiere è scattata, come accade ovunque in questi casi, la "caccia" al mister x. A quello che lo stesso staff della rivendita ha definito un «anonimo avventore» lasciando intendere dunque che non si tratterebbe di un cliente abituale.

Grandissima è dunque la curiosità da parte della gente del quartiere di capire chi possa aver grattato il fortunatissimo biglietto, con i proprietari della tabaccheria che intanto formulano «i migliori auguri al vincitore».