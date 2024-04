Cinque cose da sapere su Star Wars Outlaws: Il nuovo gioco di Ubisoft ambientato nell'universo di Guerre Stellari

Star Wars Outlaws è il nuovo gioco sviluppato da Ubisoft. Ambientato tra gli eventi degli Episodi V e VI di Star Wars, questo action game a mondo aperto offre una serie di elementi unici che lo rendono un'esperienza coinvolgente per i fan dell'universo di Guerre Stellari. Ecco cinque cose da sapere assolutamente su questo atteso titolo.

1.

Un'avventura tra i grandi personaggi di Star Wars

Nel mondo di Star Wars Outlaws, i giocatori avranno l'opportunità di incontrare volti noti dell'universo di Guerre Stellari, tra cui Han Solo intrappolato nella carbonite e l'iconico Jabba the Hutt. Tra i personaggi protagonisti troviamo anche Qi'ra, interpretata da Emilia Clarke nel film Solo: A Star Wars Story. Vestendo i panni della ladra K-Vess, accompagnata dal suo amico Nyx, i giocatori si troveranno a sfidare temibili avversari come il clan Ashiga e il gruppo di Slyro.

2. Un mondo aperto da esplorare

Con la nave della protagonista, la Trailblazer, i giocatori potranno esplorare location iconiche dell'universo di Star Wars, tra cui Tatooine, Kijimi e Akiva. Ogni luogo offre un'ambientazione unica e ricca di dettagli, come la città di Mirogana sulla luna di Toshara, creata con cura dagli sviluppatori di Massive in collaborazione con Lucasfilm Games.

3. Il sistema di reputazione

Uno degli elementi più interessanti di Star Wars Outlaws è il sistema di reputazione, che influenzerà il modo in cui i giocatori interagiscono con le bande criminali del gioco. Il livello di fiducia con ciascuna organizzazione andrà dall'eccellente al terribile e avrà un impatto sulle interazioni e sulle opportunità offerte ai giocatori. Ad esempio, una buona reputazione con i Crimson Dawn potrebbe garantire benefici come l'accesso ai loro rifugi o sconti sugli acquisti.

4. Combattimenti e fasi stealth

Star Wars Outlaws offre una varietà di gameplay, che va dagli sparatutto a colpi di blaster ai combattimenti spaziali a bordo della Trailblazer. Tuttavia, la dimensione stealth gioca un ruolo importante, con minigiochi di scassinamento e la possibilità di utilizzare Nyx per distrarre i nemici. I giocatori potranno anche personalizzare le proprie armi per affrontare sfide specifiche.

5. Edizioni e disponibilità

Il gioco è disponibile in tre edizioni: Standard, Gold e Deluxe. La Standard Edition è disponibile per il preordine al prezzo di 69,99€ su PC, con un costo aggiuntivo di 10€ per le versioni su PS5 e Xbox Series X e S. La Gold Edition include il gioco base, il Season Pass e tre giorni di accesso anticipato. Inoltre, i giocatori potranno godere di doppiaggio in diverse lingue, tra cui francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Star Wars Outlaws promette di offrire un'esperienza avvincente e ricca di azione per i fan di Star Wars e degli action game. Con una storia avvincente, un mondo aperto da esplorare e un sistema di reputazione che influisce sulle interazioni dei giocatori, questo titolo si preannuncia come un must-have per gli appassionati dell'universo di Guerre Stellari.