Zaia (Veneto): "Il granchio blu è un cataclisma, attendiamo stato di emergenza"

(Agenzia Vista) Rovigo, 23 agosto 2023 “Siamo stati i primi a chiedere lo stato di emergenza l’otto di agosto. Lo attendiamo, non basterà ma aiuterà moltissimo. Quest’anno segneremo un -90% nella produzione delle vongole a causa del granchio blu. Che peraltro diventa anche cannibale. Rompe le reti, entra nelle reti e mangia i pesci catturati. È veramente un cataclisma”, le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia, che questa mattina presso il Porto di Pila in Comune di Porto Tolle (Rovigo) ha incontrato i pescatori per trattare il problema della proliferazione del granchio blu e affrontare il relativo tema della richiesta di stato di emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev