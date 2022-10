La vita di San Pietro proiettata sulla facciata della Basilica. Stupore e sorpresa tra i turisti

(LaPresse) Un'insolita proiezione sulla Basilica papale ha accolto e stupito turisti e romani che ancora a tarda sera affollavano piazza San Pietro e in molti hanno provato a chiedere informazioni anche agli agenti di polizia a presidio del Colonnato. Si tratta delle prove tecniche dell'opera “Seguitemi” che vedrà dal 2 al 16 ottobre, dalle 21 alle 23, attraverso un videomapping e con effetti tridimensionali, scorrere sui 118 metri della facciata di Carlo Maderno, la vita di San Pietro per immagini con le opere d'arte che raffigurano chi su quelle pietre costruì la Chiesa di Roma, che si animeranno davanti agli occhi dei fedeli. Il 2 ottobre alle 20.00, ospite della serata di apertura presentata da Milly Carlucci sarà il tenore Andrea Bocelli. Con le telecamere di La Presse siamo riusciti a carpire in anteprima alcuni momenti della performance.

