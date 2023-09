Giovane cante e commuove Papa Francesco in Mongolia

EMBED





Momenti di forte commozione ci sono stati durante il giro di papa Francesco a bordo della golf car tra i fedeli che lo attendevano davanti alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, a Ulan Bator, in occasione dell'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati e gli operatori pastorali. Il Pontefice ha fatto fermare il piccolo automezzo elettrico mentre un giovane fedele, al di là della transenna, intonava commosso un canto in suo onore. Il giovane, mentre il Papa lo ascoltava, continuava il suo canto non trattenendo più le lacrime e trasmettendo la sua commozione a chi gli era intorno, compreso il Pontefice. Il prefetto apostolico cardinale Giorgio Marengo, anche lui a bordo della golf car spiegava intanto a Francesco il senso del canto, così intenso e sentito, da parte del giovane fedele cattolico.