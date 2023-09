Terremoto Marocco, cosa dobbiamo aspettarci in Italia: quali sono i rischi

L'8 settembre 2023, un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito il Marocco, causando gravi danni e provocando migliaia di morti. L'epicentro si è verificato nei pressi di Oukaimden, con una profondità di 18,5 chilometri. Sebbene i terremoti di tale intensità siano "rari ma non inaspettati" in questa regione, il terremoto di Oukaimden è stato particolarmente violento. L'Italia non è stata direttamente coinvolta a causa della significativa distanza geografica dal Marocco. Secondo il sismologo dell'INGV Carlo Meletti, al momento non c'è alcun rischio specifico legato al terremoto del Marocco per l'Italia. L'effetto domino sarebbe limitato a distanze brevi e non influenzerà l'Italia. Rimane comunque importante essere vigili e preparati in caso di eventi sismici futuri, poiché l'area mediterranea è sempre suscettibile a fenomeni sismici.

Photo Credits: Shutterstock music by Korben

LEGGI ANCHE:-- Vulcano Marsili: “Pericolo tsunami in Sicilia, Campania e Calabria”. Cosa potrebbe accadere