Zaniolo pronto per il Napoli, gol in acrobazia in allenamento

Nicolò Zaniolo è pronto per la gara di domenica sera contro il Napoli. Mentre l'attaccante spera di sbloccarsi in Serie A, continua a regalare magie in allenamento. L'ultima è stata resa pubblica sui suoi profili social: un colpo di sinistro al volo finito sotto la traversa. Una rete straordinaria sotto gli occhi increduli dei compagni, primo fra tutti quello del portiere Boer.