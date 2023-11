Tennis, Ons Jabeur in lacrime per la Palestina: «È straziante»

Ons Jabeur ha pianto durante l'intervista al termine della partita vinta 6-4, 6-3 con Marketa Vondrousova alle Wta Finals a Cancun, in Messico . La tennista si è commossa parlando del conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e le forze di Hamas. La tunisina, due volte finalista a Wimbledon nelle ultime due edizioni, ha annunciato che donerà parte del premio in denaro del Masters Wta di Cancun (Messico) «per aiutare i palestinesi». Al termine del match che l'ha vista imporsi sulla ceca Marketa Vondrousova nella fase a gironi del torneo che vede impegnate a fine stagione le otto migliori giocatrici del mondo, Jabeur, visibilmente commossa, durante un'intervista a fine partita sul campo e trasmessa da «The Tennis Letter» su X ha detto. «È molto dura vedere i bambini, e i neonati morire ogni giorno. È straziante. Così ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi». «Non posso essere contenta di questa vittoria per quello che sta succedendo. Mi dispiace, siamo qui per il tennis, ma è così frustrante. Non è un messaggio politico, solo di umanità, voglio la pace nel mondo, questo è tutto», ha aggiunto la 29enne, campionessa tunisina.