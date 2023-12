SuperLega, Malagò: «Rischio che scudetto diventi marginale»

"Con la Superlega lo scudetto diventa carta straccia? Sicuramente non posso dirlo, ma esiste il rischio che diventi marginale in termini di interessi". Giovanni Malagò, presidente del Coni, si esprime così commentando la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Con la certificazione dell'abuso di posizione dominante da parte della Uefa, si apre la strada a competizioni parallele a quelle 'tradizionali'. Il rischio è che i campionati nazionali finiscano in secondo piano. (Adnkronos)