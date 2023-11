Sofia Goggia: «Il vero fallimento è non mettere in campo le proprie qualità migliori»

Da venerdì 3 novembre sono disponibili i nuovi contribuiti video di ‘Superskill – Il potere delle competenze’, format gratuito educativo di edulia dal Sapere Treccani. Protagonisti sono Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Giorgio Rocca e Sara Cardin, quattro grandi dello sport italiano che hanno trionfato nel mondo. Secondo Goggia, i tratti distintivi della sua personalità sono motivazione, disciplina, costanza e caparbietà. “Non credo di avere alcun superpotere perché mi sento una ragazza ordinaria che però ogni tanto riesce a fare qualcosa di straordinario”. La campionessa olimpica di discesa libera, detentrice di quattro Coppe del Mondo e di due medaglie mondiali preferisce il termine “scelte” rispetto a “sacrifici”, mentre fondamentale per lei è individuare l’obiettivo, “sapere la propria direzione e avere la volontà di percorrerla”. Parallelamente, a suo avviso, “il fallimento non è provarci e non avere successo ma non provarci nemmeno. Non mettere in campo le proprie qualità migliori”. Credits Ufficio Stampa