Simone Vagnozzi, coach di Sinner, premiato nel suo comune: «Da bambino sognavo di vincere la Davis»

EMBED





Simone Vagnozzi, il coach "mago", l'allenatore che ha fatto fare il definitivo salto di qualità a Yannik Sinner, è stato premiato in Comune a Castorano. Una cerimonia alla quale hanno preso parte tutta la giunta alla presenza dei genitori dello stesso Vagnozzi. "Da bambino sognavo di vincere la Davis. Non ci sono riuscito da giocatore, ora l'ho vinta in questa veste"