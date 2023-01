Serie A, vince la Juventus. Inter beffata a Monza

Un minuto di silenzio e omaggi a Vialli negli anticipi della 17esima giornata di seria A. All'Allianz prima di Juventus Udinese Gianluca Pessotto ha letto una lettera per l'ex compagno: "Sei stato una guida non smetteremo mai di volerti bene", le sue parole. Poi sul campo la vittoria per 1-0 dei bianconeri con gol di Danilo. È l'ottavo successo di fila per la squadra di Allegri. In serata l'Inter non va oltre il 2-2 con il Monza, al Brianteo, con i nerazzurri raggiunti due volte dai padroni di casa che pareggiano al 93'. Nell’anticipo delle 15 la Fiorentina ha battuto 2-1 il Sassuolo. Oggi cinque match tra cui spiccano Sampdoria-Napoli alle 18 e alle 20.45 Milan – Roma. (LaPresse)