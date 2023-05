Serie A, Milan e Inter battono le romane

Le milanesi sconfiggono le romane in due delicati scontri diretti, protagonisti della 34a giornata di Serie A. Il Milan si è imposto 2-0 contro la Lazio a San Siro grazie alle reti di Bennacer e Hernandez. L'Inter, invece, ha sconfitto all'Olimpico la Roma 2-0. In gol Dimarco e Lukaku. A chiudere il turno del sabato Cremonese-Spezia con i lombardi vittoriosi grazie alle reti di Ciofani e Vasquez. La corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, quindi, rimane ancora aperta. La Lazio è seconda con 64 punti in attesa del match delle 12.30 tra Atalanta e Juventus. I Nerazzurri sono al quarto posto con 63 punti mentre i Rossoneri inseguono con 61 punti. Roma settima con 58. Non ha queste preoccupazioni, invece, il Napoli campione d'Italia che oggi alle 18 giocherà al Maradona contro la Fiorentina.