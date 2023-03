Serie A, il derby è della Juventus: Torino battuto

Gol ed emozioni nel derby della Mole vinto 4-2 dalla Juventus allo Stadium. Toro avanti due volte con Karamoh e Sanabria, raggiunto da Cuadrado e Danilo. Dell'ex Bremer il gol del vantaggio dei bianconeri che fanno poker con Rabiot. Allegri festeggia anche per il ritorno in campo di Pogba. La Juve raggiunge il Bologna a 35 punti, a 10 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Lazio. Nell'altro match che ha chiuso la 24ma di serie A sconfitta della Roma 2-1 a Cremona. Giallorossi quinti, espulso Mourinho che attacca il quarto uomo e minaccia azioni legali. Primo successo in campionato per i lombardi.