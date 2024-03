Scudetto Lazio 1974, la festa dei tifosi in "Super 8" con le immagini incredibili dell'epoca

In una serata emotiva e ricca di nostalgia, è stato presentato un documento storico unico che riporta in vita il trionfo della Lazio nel campionato di serie A del 1974 attraverso gli occhi e l'obiettivo di Emidio Timperi, un grande tifoso laziale originario di Tivoli, recentemente scomparso. Attraverso la sua cinepresa in formato Super 8, Timperi non solo catturò gli indimenticabili momenti dello storico 12 maggio ma montò anche personalmente le riprese regalando ai tifosi biancocelesti un racconto intimo e appassionato di quel giorno glorioso.

Le immagini, finora inedite, svelano una comunità unita dall'amore per la Lazio, mostrando momenti di gioia collettiva, volti sorridenti, abbracci tra sconosciuti e la celebrazione di un'identità comune che va oltre il semplice tifo calcistico.

Timperi, con la sua macchina da presa, è riuscito a catturare non solo l'evento sportivo, ma anche il cuore pulsante della città di Tivoli, trasformata per un giorno nel palcoscenico di una festa senza precedenti. Il suo lavoro è stato riproposto di fronte a 500 persone riunite per celebrare un anniversario così importante per la Lazialità.