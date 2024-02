Roma, De Rossi: «Non mi interessa se Dybala e Lukaku non segnano, guardo la prestazione»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Feyenoord : «Al di là della partita di domani, abbiamo tanti esempi di giocatori che provano a prendere per mano la squadra e invece manca la prestazione di qualcuno. Da giocatori di nome come loro si aspetta sempre la doppietta o la giocata a effetto, ma a me interessa solo passare il turno. Sarei contento per loro se segnassero, ma per me chi segna o chi non segna è indifferente. Non mi interessa se hanno fatto gol otto giocatori diversi».