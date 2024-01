Roma, De Rossi: «Mi giocherò la riconferma fino alla morte»

Il nuovo tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Verona: ««I presidenti sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza qui. Io ho detto ok, mettete quella cifra e voglio un bonus per la qualificazione in Champions. Non ho firmato in bianco, ma ho accettato la cifra che hanno messo loro. Non ci sono condizioni, rinnovi automatici, è un contratto di sei mesi, ho chiesto di giocarmi le mie carte e gli ho chiesto di trattarmi da allenatore, di non fare la leggenda e di non fare il giro di campo con Romolo. Ma su questo era d’accordo. Sanno che io dal primo secondo in cui è arrivato la chiamata, me la giocherò fino alla morte per rimanere qui. Sarò allenatore che proverà a mantenere questo posto con un gioco pulito per meritarmi la riconferma. Sarebbe un sogno».