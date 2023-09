Real Madrid, il nuovo Santiago Bernabeu si "trasforma" in 15 minuti

Il nuovo Santiago Bernabeu, uno stadio "componibile" in 15 minuti. L'impianto del Real Madrid si presenta con un video emozionante. Nella presentazione si vede questo stadio all'avanguardia che non solo ospiterà partite di calcio, ma si ritirerà e si abbasserà sotto il terreno per lasciare spazio ad altre manifestazioni. Dispone di un sistema complesso di carrelli e travi in metallo che consentono di spostare il campo erboso sia lateralmente che verso il basso nei sotterranei. La ristrutturazione, iniziata nel 2019, ha richiesto due anni e si prevede che sarà completata nel 2023. Il Real Madrid ha presoper questa complessa ristrutturazione. Inoltre, ha stretto una partnership con una società americana con l'intento di trasformare lo stadio in una versatile arena per spettacoli e altri eventi sportivi. Si stima che il nuovo Bernabeu porterà al club un introito annuo aggiuntivo di 360 milioni di euro. L'annuncio è accompagnato da un video che mostra il campo retrattile con il titolo: "Il nuovo campo retrattile come non lo hai mai visto", sottolineando l'emozionante ritorno a casa per il Real Madrid.