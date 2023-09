Real Madrid, esordio nel nuovo Bernabeu: aspettando il Napoli

Il Real Madrid torna oggi al Santiago Bernabéu, uno stadio che ha subito una trasformazione quasi completa. I lavori, iniziati nel 2019, stanno per giungere alla loro conclusione a poche ore dal debutto ufficiale in questa stagione 2023/24 contro il Getafe, dopo che il Real Madrid ha giocato le prime tre giornate in trasferta. La trasformazione dello stadio è molto evidente sia all'esterno che all'interno. L'impianto è ora uno dei più avanzati stadi nel mondo del calcio. Una delle caratteristiche principali di questa opera architettonica è il tetto retrattile. Questo innovativo elemento, che potrebbe essere utilizzato già oggi a causa delle pioggia prevista per la partita contro il Getafe, potrebbe servire da modello per le future costruzioni di altri stadi.

Segui Real Madrid-Getafe in diretta