Pinto: «Sul mercato hanno fatto la differenza la proprietà e Mourinho»

Il general manager della Roma in occasione del Social Football Summit: «Siamo stati bravi nel timing delle tre situazioni. Non voglio parlare di questo qui ma siamo stati molto svegli ed intelligenti nel timing. Quello che ha fatto la differenza è il lavoro di squadra con la proprietà e l'allenatore. Non voglio fare il paraculo ma un giocatore come Paulo, Romelu o Mourinho sanno che la passione che c'è a Roma non la trovano da altre parti».