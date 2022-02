Pala Igor, presentata la stagione del 2022 dello Sporting Club Monterosa Novara

Nel corso delle presentazioni delle sue stagioni sportive e delle iniziative messe in campo dal prestigioso Centro Ippico piemontese, i luoghi visitati sono stati davvero molti. Questo perché il connubio sport & cultura rappresenta una delle forti peculiarità dello Sporting Club Monterosa Novara. Il 2022 vuole davvero caratterizzare l’importante ritorno alla desiderata “normalità” e, pertanto, lo Staff Direttivo ha deciso che l’attenzione doveva andare verso il cuore della nostra nuova consapevolezza: lo sport.

Lo sport italiano, che proprio nel periodo della pandemia, ha arricchito il suo medagliere, ha visto protagoniste anche le atlete della Igor Novara Volley, ricevute dal Presidente Mattarella per la loro vittoria agli Europei. E proprio dal Pala Igor è stata presentata la stagione del 2022 dello Sporting Club Monterosa Novara.

Lo Sporting Club Monterosa Novara, sotto l’egida della FISE, che dal 2015 ha dato alla Regione Piemonte grande lustro negli Sport Equestri nella disciplina del Completo, si estende per circa 240.000 mq. oltre a 500.000 mq di area boschiva; immerso nella campagna novarese lungo il corso ancora selvaggio del Torrente Agogna, e consente di vivere il proprio tempo libero nel verde e in assoluto relax.

La stagione 2022 rilancia le iniziative presentate nella stagione 2020 e consolidate nel 2021, dei nuovi eventi che legano, in un indissolubile connubio, il mondo degli sport equestri con la partecipazione del grande pubblico.

Il calendario prenderà il via da giovedì 23 febbraio con un primo appuntamento di carattere tecnico: lo Stage di Completo con il tecnico federale Katherine Lucheschi e Filippo Magni. Una stagione che vuole puntare l’attenzione sulla formazione dei giovani e degli istruttori, oltre che lanciare iniziative che offrono nuove opportunità di lavoro. Dai corsi di equestrian management, per imparare a gestire il settore sportivo e di gare, al corso di formazione per diventare groom con nozioni sull’intervento di mascalcia, fino al nuovo progetto promosso dalla Federazione centrale di: Stage FISE Next Generation & future Team Italia.

“Dopo due anni di attività rallentata, la voglia di ripartire è tanta”, dichiara il Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara Claudio Limontini, “in questi due anni abbiamo fatto moltissime innovazioni strutturali realizzando le indicazioni degli utenti del concorso equestre. Sarà in ogni caso un anno impegnativo dal punto di vista del miglioramento delle infrastrutture, per rendere il Monterosa ancor di più un’eccellenza sportiva non solo del territorio piemontese. Dal punto di vista agonistico, invece, confidiamo di poter vedere alcuni nostri binomi ai Campionati del Mondo dei giovani cavalli dì 6 e 7 anni a Le Lion d’Angers in Francia”.