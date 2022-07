Nel video del West Ham su Scamacca l'errore che non sfugge ai social

Scamacca vola in Premier League, il prossimo anno l'attaccante romano vestirà infatti la maglia del West Ham. Il club inglese ha pubblicato un video social di presentazione del giocatore che arriva dal Sassuolo sbagliando per il nome. Due "m" e una "c". L'errore non è sfuggito ai social che hanno subito riempito di commenti le pagine ufficiali del club che, dopo qualche minuto, ha rimosso la clip.