Mourinho: «Finale Europa League? Se parlo mi danno 10 giornate di squalifica»

L'allenatore della Roma José Mourinho in un video Tik Tok di Sky risponde così all'immagine dove gli viene mostrata la finale di Europa League persa con il Siviglia lo scorso maggio a Budapest: «Quella lì, se dico quello che penso...dieci partite di squalifica». Poi quando gli chiedono di scegliere tra un'immagine della semifinale di Conference contro il Leicester e la finale con il Feyenoord e il portoghese sceglie quest'ultima. «Non ho mai pianto in campo dopo una gara persa, qualche volta piango dopo una vittoria. E queste due sono storiche per la Roma», aggiunge il tecnico di Setubal.