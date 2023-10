Mourinho: «Calcio scommesse? Con Zalewski ci ho riso. Mi fido»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Monza : «Io ho parlato con i miei. Con Zalewski abbiamo anche riso un po’ perché sono stato il primo parlarci e non sapeva bene cosa era uscito. Ho parlato con entrambi è sono felice per quello che mi hanno detto. Sono solo un po’ triste che in Portogallo hanno fatto una prima pagina scrivendo che un giocatore di Mourinho era nelle scommesse. È un danno alla loro immagine se non sono colpevoli».