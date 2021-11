MotoGp, Bagnaia: «Ora sono consapevole di essere davvero forte»

È il vicecampione del mondo ufficialmente della MotoGp, Francesco Bagnaia, ha vinto la gara di oggi in Portogallo, eppure qualche rammarico c'è ancora, soprattutto per quella caduta a Misano 2. «Sono molto felice - ha detto al termine del suo super Gp - lavoro enorme questo weekend. Mi sono goduto tutte le sessioni e penso sia il miglior fine settimana della mia carriera. Ero spaventato dalla bandiera rossa, temevo ci fosse stato incidente grave e fortunatamente non è stato così. Sarebbe stato bello chiudere con la bandiera a scacchi, ma sono felice che tutti stiano bene. Ho spinto il più possibile per allontanarmi dal gruppo, anche a Misano l'avevo fatto ma poi sono caduto». Bagnaia, che si è laureato ufficialmente vicecampione del mondo, si è detto poi pronto per la nuova stagione: «Quest'anno - ha aggiunto il pilota del team di Borgo Panigale - ho preso consapevolezza della mia e nostra forza, non era naturale capirlo dopo quello che ho passato nelle ultime stagioni. Abbiamo vinto il campionato costruttori, ottimo risultato per la squadra. Sono secondo in campionato e questo è un altro risultato importantissimo».