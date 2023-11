Maratona di New York 2023, in gara Francesco Magisano atleta di origini italiane non vedente

Francesco Magisano sarà uno dei tanti atleti azzurri impegnati nella Maratona di New York edizione 2023. Magisano ha 28 anni ed è un atleta non vedente. La sua storia è stata raccontata qualche giorno fa dal New York Times, la giornalista Lola Fadulu ha seguito Magisano e la sua guida, Nev Schulman, durante l'allenamento al Central Park. "Sono sempre stato interessato a provare cose nuove - non avevo mai corso prima nella mia vita", ha detto Magisano. Maratona di New York 2023, dove vederla in diretta tv e streaming