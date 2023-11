Maratona di New York 2023, dove vederla in diretta tv e streaming

Domenica 5 Novembre 2023, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:58

La Maratona di New York 2023, considerata la corsa più grande al mondo, sarà soggetta a misure di sicurezza particolarmente rafforzate a causa dell'escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Nonostante non ci siano minacce credibili o specifiche al momento, saranno impiegati migliaia di agenti, compresi quelli dell'antiterrorismo. La maratona vedrà la partecipazione di circa 50.000 iscritti, con gli italiani come il secondo gruppo più numeroso. Nel campo maschile, parteciperanno atleti di alto livello, tra cui il vicecampione del mondo Maru Teferi, Mosinet Geremew, Abdi Nageeye e Albert Korir. Nel campo femminile, ci saranno atlete di spicco come Peres Jepchirchir, Hellen Obiri e Brigid Kosgei. La maratona inizierà a Staten Island e attraverserà tutte e cinque le municipalità per poco più di 42 km, terminando a Central Park. Sarà visibile in 206 paesi e trasmessa in oltre 500 milioni di case. La maratona sarà celebrata anche in una mostra alla New York Historical Society dove sarà raccontato il suo impatto sull'attivismo per la giustizia razziale. Questa edizione è stata presentata come la maratona più tecnologicamente avanzata al mondo, i fan potranno infatti seguire gli atleti tramite un'app e le telecamere lungo il percorso. Parteciperà anche un atleta cieco di origini italiane, Francesco Magisano. Infine, è stata aggiunta una corsa per bambini, chiamata "youth race", che vedrà la partecipazione di oltre mille giovani.

Dove vedere la maratona di New York 2023 in diretta tv e streaming

La Maratona di New York 2023 si svolgerà oggi d. La gara femminile (professioniste) partirà alle 14.40, con la diretta tv su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00) e Eurosport 1. La gara maschile (professionisti) inizierà alle 15.05 con la stessa copertura televisiva. È possibile seguire l'evento live su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00) e Eurosport 1. Per gli utenti registrati sarà possibile seguire lo streaming su Rai Play (gratuito), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (per gli abbonati).