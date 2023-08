Lukaku arriva a Villa Stuart per le visite mediche

(LaPresse) Romelu Lukaku, una volta atterrato a Roma, si è subito recato nella clinica di Villa Stuart per le visite di rito. Come all'aeroporto di Ciampino, anche fuori dall’istituto capitolino, specializzato nella medicina dello sport, si è riversata una folla di tifosi pronti ad accoglierlo. Il centravanti è stato ceduto dal Chelsea in prestito oneroso a 5,8 milioni di euro e si è ridotto l'ingaggio a 7,5 milioni l'anno. Già da domani dovrebbe essere a disposizione dell'allenatore José Mourinho.

Lukaku a Roma, entusiasmo tifosi provoca danni alle macchine nel parcheggio di Ciampino