di Daniele Magliocchetti

a Lazio si Sarri stenta ancora a decollare, ma Il presidente Lotito é sempre più convinto di aver scelto il profilo giusto per il rilancio biancoceleste dopo l’era Inzaghi. «L’idea di una squadra che entra in campo per vincere divertendosi é intrigante e avvincente. Serve tempo, bisogna avere fiducia»