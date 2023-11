Jannik Sinner in campo domani alle Atp Finald di Torino

Tutto pronto per le Atp Finals di tennis, al via domani al Pala Alpitour di Torino. C'è grande attesa per l'azzurro Jannik Sinner che scenderà in campo domenica alle 14.30 contro Stefanos Tsitsipas. La presenza del campione greco, però, è ancora in dubbio: ieri e oggi, infatti, ha interrotto gli allenamenti per un dolore al gomito destro, lo stesso che si operò due anni fa.